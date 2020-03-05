شكرا لقرائتكم حمادة أنور: نطالب بالعدالة التحكيمية.. والعقوبات ستؤثر على بطل تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتابع أنور في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أتمنى أن يكون هناك عدالة تحكيمية والفائز داخل الملعب بالطرق المشروعة نبارك له في النهاية".

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وعن إيقافات الفريق التونسي قال:" لم يتم اخطارنا بشكل رسمي بالعقوبات حتى الاّن، ولكن بكل تأكيد انها ستؤثر سلباً على الترجي".

وأنهى حديثه: هدفنا واضح وهو الصعود لنصف النهائي بغض النظر عن الأسماء التي ستمثل تشكيلة الترجي في هذه المباراة".