شكرا لقرائتكم تعرف على مواجهات ربع نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سُحبت مساء الأربعاء، قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي أسفرت عن مواجهات متوازنة لكبار أندية الدوري الإنجليزي.

تعتبر مواجهة ليستر سيتي، مع فريق تشيلسي، أقوى مواجهات دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يواجه مانشستر سيتي، حامل اللقب، فريق نيوكاسل يونايتد.

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في باقى المواجهات، يلتقى نورويتش سيتي مع الفائز من لقاء مانشستر يونايتد مع مضيفه فريق ديربى كاونتى، الذى سوف يقام مساء اليوم الخميس، بينما يلتقى أرسنال مع مضيفه فريق شيفيلد يونايتد.

تقام مباريات دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في الفترة من 20 حتى 22 من شهر مارس الجارى.

جدير بالذكر أن السيتى، هو حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، فى الموسم الماضى، بعد فوزه على واتفورد فى المباراة النهائية، بنتيجة 6 - 0.