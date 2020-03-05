شكرا لقرائتكم أحمد حسن: عمرو وردة سيتواجد في معسكر المنتخب الوطني واستبعاد كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقا، عمرو وردة سيتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل لمنتخبي توجو. وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية: "كهربا بعيد عن الانضمام لمعسكر منتخب مصر بعد إيقافه لنهاية الموسم" وتابع: "مروان محسن سينضم للمعسكر ولكن لن يلعب بشكل أساسي ومصطفى محمد هو الأقرب للانضمام فهو مهاجم مصر الأول"

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