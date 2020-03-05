شكرا لقرائتكم أحمد حسن يعتذر عن تولي منصب مدير الكرة في المصري البورسعيدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقا، أنه اعتذر عن تولي منصب مدير الكرة بالنادي البورسعيدي في الفترة الماضية.
وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية: "تم مفاوضتي من جانب مجلس إدارة المصري واحترمهم جميعهم ولكنني رفضت"
وتابع: "لن أمارس العمل الإداري مرة أخرى.. ووجهتي المقبلة في التدريب"
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