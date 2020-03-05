شكرا لقرائتكم أحمد حسن : المنتخب يرفع مكافأة الفوز ل60 الف جنيه لكل لاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقا، أن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الحالي، تقدم بلائحة مكافآت للاعبي المنتخب من أجل تحفيز اللاعبين.

وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية: "حسام البدري تقدم بلائحة 60 الف جنيه مكافأة لكل لاعب حال الفوز ولكن لم يتم اعتمادها حتى الآن".