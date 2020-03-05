شكرا لقرائتكم بسبب كورونا.. إقامة مباريات الدوري الإماراتي دون جماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة دوري المحترفين الإماراتي إقامة المباريات التي تنظمها دون حضور جماهيري وأصدر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بياناً مشابهاً يعلن إقامة مباريات الكأس والدرجات الدنيا والكرة الشاطئية ودوري السيدات وكرة الصالات دون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا.

وأشارت رابطة دوري المحترفين الإماراتي في بيانها إلى أنها تتابع مع الجهات المختصة الأوضاع الصحية الراهنة والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها تلك الجهات، وبناءً على ذلك تقرر إقامة ما تبقى من المباريات التي تنظمها الرابطة دون حضور جماهيري حتى إشعار آخر وذلك حرصاً على سلامة الجميع.

ودعا الاتحاد الإماراتي الأندية والأكاديميات الخاصة وكافة المعنيين بكرة القدم في الإمارات إلى التقيد بالقرار حفاظاً على سلامة الجميع