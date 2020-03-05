الكرواتي بيليتش: اكتشفت نجوم اتحاد جدة.. فقرروا إقالتي

كشف الكرواتي سلافين بيليتش مدرب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي الحالي واتحاد جدة السابق أن إدارة الأخير أقالته بعدما بدأ باكتشاف اللاعبين، مشيراً إلى أن كرة القدم السعودية تملك كافة عوامل النجاح غير أنها تفتقد الاستقرار.

وتولى بيليتش تدريب اتحاد جدة في نوفمبر 2018 وتمت إقالته في فبراير من العام اللاحق، وهو يتصدر دوري الدرجة الأولى الإنجليزي المؤهل إلى الدوري الممتاز.

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وقال بيليتش لبرنامج "في المرمى": الكرة السعودية تملك كافة الإمكانيات، هناك لاعبون محليون جيدون وأجانب ممتازون، لكن تحتاج إلى الاستقرار والصبر، وليس تغيير المدربين والإداريين ورؤساء الأندية لأن ذلك يربك خطة أي نادٍ.

وأتبع: حضرت إلى اتحاد جدة في نوفمبر 2018 ودائماً ما يحتاج المرء إلى بضعة أسابيع للتأقلم واختيار الأفضل، وكان التحدي الأصعب هو رفع معنويات الفريق ومستواه الفني لأنه بدأ الموسم بشكل سيئ، وعندما بدأت اكتشاف لاعبين مثل سعود عبدالحميد وزياد الصحافي وعبدالعزيز البيشي قررت الإدارة التغيير وتمت إقالتي.

وحول مستوى اللاعب السعودي، أجاب: الجيل القادم أعتقد أنه سيكون أفضل، والشيء الوحيد الذي ينقص اللاعب السعودي هو الجانب البدني، فعلى سبيل المثال كان المنتخب السعودي يتفوق تكتيكياً على روسيا في كأس العالم، لكنه عانى في الجانب الجسدي، ويجب أن يكون هناك اهتمام أكبر بالتغذية الجيدة.