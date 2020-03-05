عبدالله عطيف: سأبدأ التأهيل في برشلونة

أكد عبدالله عطيف، لاعب وسط الهلال، أنه عازم على العودة بشكل أقوى بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأضاف عطيف أن التأهيل سيبدأ في برشلونة بعد 5 أيام لمدة 3 أسابيع في برشلونة قبل العودة إلى الرياض وقبل العودة سأقضي أسبوعين في بولونيا الإيطالية.

وتعرض عطيف لقطع في الرباط الصليبي في مباراة فريقه الهلال أمام مضيفه شباب الأهلي الإماراتي في دوري أبطال آسيا.