فيفياني: الفجيرة لا يخشى العين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:نزار جعفر



أكد الإيطالي فابيو فيفياني مدرب الفجيرة أن فريقه لا يخشى العين، رغم صعوبة المواجهة التي تجمعه معه، والتي تتطلب التعامل بقوة وحذر وتفادي الأخطاء السابقة.

وأشار إلى أنه لا يخشى العين وسيحاول وضع التكتيك المناسب الذي يتيح له العودة بنتيجة إيجابية من دار الزين، كاشفاً عن غياب المدافع فهد سبيل للإنذار الثالث، مؤكداً أن الغاني أسانتي سيكون أحد خياراته المهمة في اللقاء.

وعن تعليقه على الخسارة القاسية وزلزال الأهداف ال 7 التي مني بها الفريق الفجراوي أمام العين في الدور الأول، أوضح المدرب الإيطالي أنها من الماضي.