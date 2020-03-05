العين يستقبل الفجيرة بطموح الضغط على الصدارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:علي نجم

يفتتح العين وصيف جدول الترتيب منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري الخليج العربي بلقاء الفجيرة في دار الزين، بينما يستقبل خورفكان الأخير على أرضه ضيفه بني ياس.

تشهد الفترة الثانية مباراتين، تجمع الأولى بين الوصل والظفرة، بينما يستقبل الشارقة ضيفه حتا المهدد بالهبوط.

في اللقاء الأول يستقبل العين الوصيف (34 نقطة) في الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس ضيفه الفجيرة وصيف القاع (12 نقطة) في مباراة يريد من خلالها «الزعيم» زيادة الضغط على شباب الأهلي المتصدر.

ويتطلع العين إلى تحقيق فوز جديد يعزز به فرصته في المنافسة على اللقب، وسط تألق كتيبة المدرب البرتغالي إيمانويل بيدرو والرهان الكبير على فعالية الفريق الهجومية بقيادة العملاق التوجولي لابا كودجو وإن كان قد توقف عن هز الشباك في المباراة السابقة أمام حتا.

وتتمثل فعالية الفريق في تواجد النجم بندر الأحبابي «أفضل صانع للخطر»، برصيد 11 تمريرة حاسمة، إلى جانب القاطرة لابا متصدر ترتيب الهدافين وكايو كانيدو.

ولن يكون أمام الفجيرة سوى اللعب بأسلوب «المغامرة»، خاصة أن الفريق بأمس الحاجة إلى فوز ونتيجة إيجابية يضع بها حداً لسلسلة النتائج السلبية التي عانى منها في آخر 7 جولات التي لم يعرف فيها طعم الفوز.

ويستقبل الشارقة الثالث (31 نقطة) في الثامنة والربع مساء اليوم الخميس ضيفه حتا الثاني عشر (12 نقطة) في مباراة حاسمة سواء بالنسبة إلى المضيف المنافس على اللقب أو الضيف الباحث عن مكان آمن في الجدول.

أما حتا الضيف الذي لم يحصد سوى 5 نقاط من المباريات التي لعبها خارج ملعب مكتوم بن راشد، فسيحاول جاهداً إيقاف مسلسل النتائج السلبية، والبحث عن تكرار مشهد الذهاب حين كاد أن يخطف الفوز قبل أن يحول الملك تأخره بهدفين إلى تعادل في الوقت بدل الضائع 2-2.



عنق الزجاجة



يستقبل خورفكان الأخير (12 نقطة) في الخامسة والنصف مساء اليوم على أرضه في خورفكان ضيفه بني ياس التاسع (20 نقطة).

وتعتبر مباراة اليوم الأولى التي يخوضها أبناء الخور على أرضهم وبين جماهيرهم، وهي المواجهة التي ستكون بمثابة عنق الزجاجة بالنسبة إلى الفريق الذي لم يعرف مرارة الخسارة في الدور الثاني حيث حصد 8 نقاط من فوزين على الشارقة والجزيرة وتعادلين أمام الفجيرة وحتا.

ولن يرضى بني ياس بشرب كأس الخسارة المرة للمرة الثالثة على التوالي في الدوري، بعدما خسر أمام الوحدة بثلاثية نظيفة، قبل أن يسقط أمام شباب الأهلي بهدف وحيد.

ويتطلع فريق الوصل الثامن (23 نقطة) إلى تحقيق فوزه الأول إياباً، حين يستقبل في الثامنة والربع مساء اليوم ضيفه الظفرة السادس (29 نقطة) على أرض ملعب الوصل في زعبيل.

ويريد «الإمبراطور» استرداد طعم الفوز، وتكرار مشهد الذهاب حين عرف طعم الانتصار الأول بالتغلب على فارس الغربية.

وسيحاول الوصل نسيان مرارة سوء النتائج في الجولات الأربع الأخيرة التي لم يحقق فيها سوى نقطتين من تعادلين على أرضه أمام النصر وعجمان، مقابل الخسارة مرتين أمام العين بالخمسة والشارقة 2-1 على التوالي.

ويعيش الظفرة مرحلة من التألق بعدما نال النقاط كاملة في آخر جولتين بالفوز على النصر وعجمان، ليدخل لقاء اليوم بروح عالية، قبل لقاء بني ياس في نصف نهائي الكأس.

ويمتلك فارس الغربية حلم دخول دائرة الأربعة الكبار، وهو ما يمكن أن يتحقق لو عرف كيفية العزف على وتر الانتصارات في القادم من الجولات وسط تميز وتألق لافت للاعب البرازيلي جواو بيدرو الذي سجل 10 أهداف حتى الآن منها ثنائية في مرمى عجمان في الجولة الأخيرة.