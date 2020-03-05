ملاعب الإمارات من دون جمهور حرصاً على السلامة العامة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام اليوم الخميس 4 مباريات في افتتاح الجولة ال 18 من دوري الخليج العربي، التي تشهد غياب الجمهور بعد قرار الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بإقامة المباريات في كافة المنافسات والفئات العمرية.

ويلعب اليوم، العين مع الفجيرة طمعاً بتقليص الفارق مؤقتاً مع شباب الأهلي المتصدر إلى نقطتين، كما يواجه الشارقة فريق حتا، والوصل فريق الظفرة، وخورفكان فريق بني ياس.

وبالنسبة لقرار عدم حضور الجماهير، فقد أكد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أنه تابع مع الجهات المختصة في الدولة آخر التطورات الصحية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الجهات المعنية لحماية المجتمع، لذلك تقرر إقامة جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية المحلية من دون حضور الجماهير حتى إشعار آخر.

من جهته، أكد محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم حرص الاتحاد على سلامة كافة ممارسي لعبة كرة القدم في الدولة واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك في ظل الوضع الصحي الراهن الذي تعيشه المنطقة.

وصرح الأمين العام بأن كافة مباريات كرة القدم في الدولة بشتى فئاتها ستُلعب من دون جمهور وسيتم إيقاف الفعاليات المصاحبة للمباريات بدءاً من تاريخه حتى إشعار آخر كإجراء احترازي حفاظاً على سلامة ممارسي اللعبة والمجتمع بشكل عام.

وكشف أنه تم إلغاء المهرجانات والتجمعات الكروية لعمر 11 سنة فما دون وإعادة جدولة مباريات المسابقات السنية وكذلك تقنين الدورات والورش التدريبية.