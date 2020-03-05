رازوفيتش: دوري أبطال آسيــا هــدفنا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‎أبوظبي:محمد مصطفى



شدد الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني للظفرة، على أهمية وضع فريقه بصمته في دوري الخليج العربي، وطالب لاعبيه بأهمية التركيز واحترام الوصل المنافس في مباراة اليوم.

وقال: «قمنا بعمل كبير طوال الأشهر الثمانية الماضية، وعلينا أن نواصل على ذات النسق، حتى ترك بصمتنا ونحقق هدفنا في تحقيق أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا، بالتأكيد هذا ليس بالأمر السهل، لكني أؤمن جداً بمقدرات لاعبي الظفرة وما قدموه طوال الفترة الماضية».

وقال رازوفيتش إن الوصل ليس بالفريق السهل ويملك مجموعة من اللاعبين الجيدين، ويتوقع أن يخوض المباراة بكل قوته من أجل تحقيق الفوز.

ومن جانبه، أعرب البرازيلي جواو بيدرو هداف الظفرة، عن سعادته بمستواه خلال موسمه الأول مع الفريق، وأرجع تألقه إلى المجموعة ورغبة الجميع في تقديم الأفضل.