خورفكان يتأهل إلى «بلاي أوف» الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:عصام هجو

فاز الظفرة على ضيفه البطائح بطل كأسي الاتحاد والإمارات بهدفين نظيفين، حملا توقيع لوكاس كونستانتي وراشد الهنائي في دوري كرة الصالات، لكن ذلك لم يشفع له للمنافسة على الصعود إلى «البلاي أوف» بعد تعادل خورفكان مع اتحاد كلباء 1-1.

ضمن فريق خورفكان المركز الخامس والصعود إلى «البلاي أوف» بعد أن رفع رصيده إلى 22 نقطة، مقابل 18 للظفرة الذي لن يستطيع الوصول إلى 22 نقطة حتى ولو فاز في الجولة الأخيرة على الحمرية وخسر خورفكان أمام شباب الأهلي.

وأصبح الصراع على المركز الأول مشتعلاً بين البطائح وشباب الأهلي ودبا الحصن وستكون الإثارة على القمة متواصلة حتى الجولة الأخيرة، ولكن الأمر الذي حسم وأصبح لا جدال فيه هو تأهل فرق البطائح وشباب الأهلي ودبا الحصن والنصر وخورفكان إلى «البلاي أوف»، ويأتي الصراع على المركز الأول من زاوية أن صاحب المركز الأول سينتظر الفائز من الأربع مباريات التي ستلعب بنظام الذهاب والإياب بين الفرق أصحاب المراكز من الثاني ولغاية الخامس.

تميز قاري

من جانب آخر، أكد خميس الشامسي عضو لجنة الصالات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه تم ترشيح المدرب عبدالرؤوف المرزوقي من دولة الإمارات والمدرب مبارك علي من المملكة العربية السعودية ليصبحا محاضرين معتمدين من قبل الاتحاد الآسيوي للمستوى الأول بعد حصولهما على درجات عالية وتميزهما في الدورة التدريبية الأخيرة التي جرت في فبراير/شباط الماضي بمركز شباب الشارقة بإشراف الاتحادين الإماراتي والآسيوي وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي والتي حاضر فيها الخبير الكويتي عيسى فلاح سعدون.

يذكر أن عبدالرؤوف عمر استهل مشواره باللعبة مع نادي اتحاد كلباء، ثم توقف عن اللعب، وعاد بقوة من جديد، ولعب مع نادي الظفرة ثم الوصل، وحقق معه عدداً من البطولات، ثم انتقل إلى الوحدة وحقق معه أيضاً البطولات، ثم شباب الأهلي وحقق معه الثلاثية، ثم انتقل إلى النصر آخر محطاته كلاعب وحقق أكثر من بطولة مع فريق الجوكر في بطولة ناس، فضلاً عن مشواره الدولي مع المنتخبات الوطنية كقائد للمنتخب، وعمل مساعداً للمدرب ماركوس سيراتو في المنتخبات، ومدرباً للظفرة أيضاً، وقاد منتخب الإمارات في أكثر من مناسبة دولية، آخرها الحصول على المركز الرابع في تصفيات آسيا المؤهلة إلى النهائيات القادمة.

وقال المدرب الوطني عبدالرؤوف عمر عن ترشيحه لنيل درجة محاضر آسيوي في كرة الصالات: «أتمنى التوفيق للجميع وجاهز لخدمة اللعبة ودولة الإمارات العربية المتحدة من أي موقع، وأشكر مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الكرة والاتحاد الآسيوي ولجنة كرة الصالات برئاسة عبدالملك جاني ونائبه خميس الشامسي ممثل الدولة في الاتحاد الآسيوي وأشكر أعضاء اللجنة التنفيذية وجميع لاعبي أندية الدولة والزملاء المدربين ولاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة الصالات، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن وثقة الجميع، وأن تسير الأمور على ما يرام كي تتحقق كل الأهداف المرسومة للعبة».