مهرجـان الشـارقـة للجـواد العـربـي ينطـلـق اليـوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى



تنطلق اليوم الخميس في نادي الشارقة للفروسية والسباق، منافسات النسخة الحادية والعشرين من مهرجان الشارقة للجواد العربي (التصنيف الذهبي). ويقام المهرجان على مدار ثلاثة أيام ويتم خلاله تنظيم 12 شوطاً، يشارك فيها 254 جواداً يمثلون 8 دول هي الإمارات والسعودية ومصر والكويت والعراق وسوريا ولبنان وإيطاليا.

ويقام المهرجان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بالتعاون مع الهيئة الأوربية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة (إيكاهو)، وجمعية الإمارات للخيول العربية، برعاية هيئة مطار الشارقة الدولي؛ الراعي الرسمي للمهرجان، ووكالة مطار الشارقة الدولي للسفريات (ساتا) ومجلس الشارقة الرياضي، برعاية إعلامية من قناة الشارقة الرياضية.

وتنطلق فعاليات اليوم الأول، اليوم الخميس، الساعة الثانية والنصف ظهراً على أرض الصالة المغطاة في النادي، بالشوط الأول للمهرات بعمر سنة واحدة مقسم إلى فئتين «أ» و«ب»، ويشارك في القسم «أ» 19 جوداً، والقسم «ب» 18 جوداً برعاية هيئة مطار الشارقة الدولي، يليه الشوط الثاني المخصص للمهرات بعمر سنتين وهو مقسم إلى فئتين «أ» و«ب»، القسم «أ» 17 جوداً، والقسم «ب» 16 جوداً برعاية وكالة مطار الشارقة الدولي للسفريات (ساتا)، يليه الشوط الثالث المخصص للمهرات بعمر ثلاث سنوات، ويبلغ عدد الخيول المشاركة فيه 20 جوداً، وهو برعاية مجلس الشارقة الرياضي.

وتبدأ فعاليات اليوم الثاني غداً الجمعة في الثانية ونصف ظهراً بالشوط الرابع المخصص لفئة الأفراس بعمر 4 حتى 6 سنوات، ويبلغ عدد الخيول المشاركة فيه 19 جوداً، برعاية هيئة مطار الشارقة الدولي، يليه الشوط الخامس المخصص لفئة الأفراس بعمر 7 و9 سنوات، ويبلغ عدد الخيول المشاركة فيه 6 جياد، برعاية وكالة مطار الشارقة الدولي للسفريات (ساتا)، ويليه الشوط السادس لفئة الأفراس بعمر 10 سنوات فأكبر، ويصل عدد الخيول المشاركة فيه إلى 17 جوداً برعاية وكالة مطار الشارقة الدولي للسفريات (ساتا)، ويليه الشوط السابع المخصص لفئة الأمهار بعمر سنة واحدة مقسم إلى فئتين «أ» و«ب»، القسم «أ» يشارك فيه 11 جوداً، والقسم «ب» 11 جوداً أيضاً، برعاية هيئة مطار الشارقة الدولي.

أما الشوط الثامن المخصص للأمهار بعمر سنتين فيبلغ عدد الخيول المشاركة فيه 20 جوداً، وهو برعاية هيئة مطار الشارقة الدولي يليه الشوط التاسع المخصص للأمهار بعمر 3 سنوات، ويبلغ عدد الخيول المشاركة فيه 20 جوداً، برعاية قناة الشارقة الرياضية.

وتشمل منافسات اليوم الثالث السبت، الشوط العاشر وهو لفئة الفحول بعمر 4 و6 سنوات، ومقسم إلى فئتين «أ» و«ب»، وهو برعاية هيئة مطار الشارقة الدولي، ويبلغ عدد الخيول المشاركة في القسم «أ» 15 جوداً، وفي القسم «ب» 14 جوداً، يليه الشوط الحادي عشر وهو شوط الفحول بعمر 7 و9 سنوات، ويبلغ عدد الخيول فيه 16 جوداً، برعاية وكالة مطار الشارقة الدولي للسفريات (ساتا)، ويليه الشوط الثاني عشر وهو شوط الفحول بعمر 10 سنوات فأكبر، وعدد الخيول المشاركة فيه 14 جوداً برعاية وكالة مطار الشارقة الدولي للسفريات (ساتا).

وتتأهل الخيول الحائزة المراكز الأول والثاني والثالث للمشاركة في أشواط البطولة وهي ستة؛ بطولة المهرات بعمر سنة، والمهرات بعمر سنتين وثلاث سنوات، والأفراس والأمهار بعمر سنة، والأمهار بعمر سنة، والأمهار بعمر سنتين وثلاث سنوات، وبطولة الفحول.

وقال سلطان اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي، مدير عام النادي، إن المهرجان الذي يدخل عامه الحادي والعشرين يعد الأبرز في المنطقة العربية، وتم اعتماده من الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة (الإيكاهو)، ويندرج المهرجان تحت التصنيف الأعلى «أ».