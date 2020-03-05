بطولة الشارقة العمالية تدخل مرحلة الحسم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت بنجاح كبير منافسات بطولة الشارقة العمالية التي تنظمها هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، على ملاعب متنزه الشارقة الوطني أيام الجمعة من كل أسبوع، وتحظى بمشاركة كبيرة من 120 فريقاً، تتنافس لنيل ألقاب البطولة التي باتت في مرحلة الحسم بعدما دخلت النهائيات في 5 ألعاب هي كرة القدم والسلة والطائرة والكريكيت والهوكي.

وفي ما حصلت فرق كرة القدم والطائرة على راحة في الأسبوع العاشر، شهدت منافسات كرة السلة والكريكيت والهوكي قمة الندية والإثارة، وأسفرت النتائج في منافسات السلة عن فوز فريق فاست لمقاولات البناء على فريق «يو أي أي» 70-64، وفريق افيبيل على فريق فالكون باك 72-50، كما فاز البياضاف إن سي على استيج 52-7، وأرمادو على كومرادز 60-45، وبيسداك على الحمرية 62-57، ولاكنور على بيئة 20-0.

وفي منافسات الهوكي تعادل فريق «يو أ أي فالكونز ريد» مع فريق الشارقة تايجرز جرين (هدف واحد ونقطة)، وفاز فريق الشارقة تايجر بلو على فريق «يو أ أي فالكونز جرين» (5 أهداف و3 نقاط)، وتعادل فريق «يو أ أي فالكونز ريد» مع فريق فجر المدينة (هدف واحد ونقطة واحدة)، كما تعادل فريق الشارقة تايجرز أنديا بلو مع فريق الشارقة تايجر جرين (نقطة واحدة).

وكان فريقا فاست «أ» وأصباغ ناشيونال، تأهلا إلى نهائي بطولة كرة القدم، وسيلتقيان في المباراة النهائية يوم الختام، وتأهل فاست «أ» بفوزه على الدفاع المدني بهدف نظيف، كما بلغ أصباغ ناشيونال النهائي بفوزه على فريق شرطة الشارقة 3 2.

وكشف سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، أن الهيئة تتجه إلى تطوير الدورة مع تعاقب نسخها لتشمل ألعاباً أكثر في نسخة عام 2021، مضيفاً: «سنستمر في تطوير البطولة العمالية بدراسة إمكانية زيادة عدد الألعاب، وسيتم ذلك استناداً إلى استمارات الاستبيان التي وزعتها اللجنة المنظمة على الجمهور والمشاركين طوال جولات البطولة، بهدف قياس مستوى الرضى عن فعالياتها، ومن خلال مؤشرات الرأي التي تضمنها الاستبيان حول النواحي التنظيمية والإدارية والفنية، وسندرس كل المقترحات التي وردت للوقوف على رغبات كل المستهدفين من البطولة من لاعبين وإداريين وجمهور، ومن ثم يصار إلى التطوير الذي يحقق استمرارية البطولة ونجاحها عاماً تلو آخر».