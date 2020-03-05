المري يتسلم درع التفوق العامة من منتخب شرطة دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلم اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، درع التفوق للرماية للموسم الرياضي 2019-2020، وكأس المسابقة، وذلك بعد تحقيق منتخب شرطة دبي 144 نقطة في بطولة الشرطة السنوية للرماية في دورتها ال38 التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وقلد اللواء عبدالله خليفة المري، أوسمة التقدير لرماة وراميات شرطة دبي، بحضور مساعدي القائد العام وعدد من كبار الضباط، مشيداً بجهود فرق شرطة دبي الرياضية خلال الموسم التي أثمرت تحقيق درع التفوق الرياضي، وإحراز شرطة دبي المركز الأول ضمن مسابقة إسقاط الصحون، و«تكتيكي ضباط»، و«تكتيكي سيدات»، و«مسدس رجال»، و«بندقية سيدات»، مهنئاً الفرق على هذه الإنجازات الكبيرة.

وثمن القائد العام لشرطة دبي جهود وزارة الداخلية في الارتقاء بمستوى البطولات الرياضية الشرطية، ودعمها للمنتخبات الرياضية، مشيداً بإنجازات الفرق الرياضية في شرطة دبي وما حققته من مراكز أولى خلال البطولات، مؤكداً دعم القيادة لأبنائها الرياضيين في إطار السعي نحو تحقيق النتائج المشرفة التي تضاف إلى تاريخ شرطة دبي، وهو ما ينعكس إيجاباً ويتجلى في المستوى العالي للمشاركين في البطولات، مقدماً لهم الشكر على النجاح المستمر. وفي ختام الحفل تمنى اللواء عبدالله خليفة المري لجميع الرياضيين دوام التقدم نحو إنجازات رياضية تضاف إلى تاريخ شرطة دبي.

يذكر أن شرطة دبي حصدت المركز الأول في 5 مسابقات، هي إسقاط الصحون، و«تكتيكي ضباط»، و«تكتيكي سيدات»، و«مسدس رجال»، و«بندقية سيدات»، فيما حصدت المركز الثالث في مسابقتي «مسدس سيدات»، و«تكتيكي صف ضباط وأفراد»، وحصلت على المركز الرابع في «البندقية رجال»، محرزة في كافة المسابقات الثماني 144 نقطة في المجموع العام.