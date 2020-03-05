الأمانة يفرض التعادل على الزوراء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

فرض فريق أمانة بغداد التعادل على ضيفه الزوراء في المباراة التي انتهت من دون أهداف ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري العراقي لكرة القدم.

المباراة كانت مملة ولم تشهد الكثير من المحاولات من الفريقين. وفي مباراة أخرى فاز فريق النجف على ضيفه الكهرباء بهدف دون رد سجله علي صلال في الدقيقة 15.

وضمن الجولة ذاتها تقام اليوم مباراتان، الأولى بين فريق نفط الوسط مع ضيفه نفط الجنوب على ملعب كربلاء، أما الثانية فسيلتقي فيها الطلبة مع ضيفه نفط ميسان على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد.