ساربروكن مفاجأة كأس ألمانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل بايرن ميونيخ بنجاح حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لمسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم بتغلبه على مضيفه شالكه 1-صفر، وساربروكن من الدرجة الرابعة مغامرته ببلوغه الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على ضيفه فورتونا دوسلدورف 7-6 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في ربع النهائي.

في المباراة الأولى، يدين بايرن ميونيخ بفوزه إلى مدافعه الدولي جوشوا كيميش الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 40. وفي الثانية، بات ساربروكن أول فريق من الدرجة الرابعة في تاريخ المسابقة يبلغ نصف النهائي. وكان ساربروكن في طريقه إلى حسم نتيجة المباراة في الوقت الأصلي بعدما تقدم بهدف لتوبياس يانيكه منذ الدقيقة 31، لكن الدنماركي ماتياس يورغنسن أدرك التعادل لفورتونا دوسلدورف في الدقيقة الأخيرة.

واستمر التعادل بالنتيجة ذاتها في الشوطين الإضافيين ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لساربروكن.

ويدين ساربروكن بتأهله إلى حارس مرماه دانيال باتس الذي تألق في سلسلة الركلات الترجيحية بتصديه لأربع منها.

وبات فورتونا دوسلدورف ثاني فريق من الدرجة الأولى يودع المسابقة على يد ساربروكن بعد كولن الذي خسر أمامه 2-3 في الدور الثاني. ويتصدر ساربروكن الدرجة الرابعة بفارق تسع نقاط عن أقرب مطارديه إلفيرسبيرغ بعد 23 مرحلة.