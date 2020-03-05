الغيلاني في الصدارة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر الفارس سهيل الغيلاني المرحلة الأولى لمسافة 40 كم، على صهوة الفرس «فلورا» المملوكة إلى إسطبلات M7، وجاء الفارس يوسف بدر محمد في المركز الثاني على صهوة الفرس «غولديكوفا» المملوكة إلى إسطبلات النصر 2، وتبعه في المرتبة الثالثة الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة الفرس «أريزونا دو ساو» المملوكة إلى إسطبلات البوادي، وجاءت في المركز الرابع الفارسة الإيرلندية إيمي لويس على صهوة الفرس «تاميا دو دورزون» المملوكة إلى إسطبلات F

3، وتبعتها في المركز الخامس الفارسة ليلى محمد المرزوقي على صهوة الفرس «شارديل إنديانا» المملوكة إلى إسطبلات الكمدة.

وحافظ الفارس سهيل الغيلاني على الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 35 كم بحلوله في المرتبة الأولى، كما استمر الفارس يوسف بدر محمد في المركز الثاني، بينما تقدم الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم من المركز التاسع إلى الثالث على صهوة الفرس «جنوينا» المملوكة إلى إسطبلات M7، وجاء في المركز الرابع الفارس سعيد أحمد الشامسي متقدماً من المركز الثامن على صهوة الفرس «فال دو بونسيلت» المملوكة إلى إسطبلات M

7، وتراجعت الفارسة الإيرلندية إيمي لويس من المركز الرابع إلى الخامس.

وحافظ فارس إسطبلات M7 الفارس سهيل الغيلاني على صدارته للسباق محققاً صدارة المرحلة الثالثة التي جرت لمسافة 26 كم، تلاه في المركز الثاني عبدالله علي العامري من إسطبلات F3 وهو على صهوة الفرس مزيونة، ثم الفارسة ايمي لويس فارسة F3 وهي على صهوة تامبادو، وفي المركز الرابع حل الفارس سعيد الشامسي من إسطبلات M7 وهو على صهوة الفرس «فال دو»، وفي المركز الخامس حل الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم من إسطبلات M7 أيضاً وهو على ظهر الخيل جنونيا.