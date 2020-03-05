مانشستر سيتي يواصل حملة الدفاع عن لقبه ونوريتش يقصي توتنهام

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واصل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه في كأس انكلترا لكرة القدم وبلغ الدور ربع النهائي بفوزه على مضيفه شيفيلد ونزداي من الدرجة الاولى بهدف نظيف الاربعاء، فيما أقصى نوريتش سيتي مضيفه توتنهام بركلات الترجيح.

في المباراة الاولى، دخل سيتي الى المواجهة بمعنويات عالية بعد أن حقق الاحد لقب كأس الرابطة الانكليزية للعام الثالث تواليا بقيادة المدرب الاسباني بيب غوارديولا، على حساب أستون فيلا في النهائي على ملعب ويمبلي في لندن.

وسجل الارجنتيني سيرخيو اغويرو هدف اللقاء الوحيد (53) ليبقي آمال سيتي حية في تحقيق ثلاثية من نوع آخر هذا الموسم ويستعد بطريقة مثالية لدربي مانشستر مع جاره يونايتد نهاية الاسبوع.

توج سيتي بالثلاثية المحلية الموسم الماضي، لكن آماله باتت ضئيلة في تحقيق لقب الدوري للعام الثالث تواليا في ظل ابتعاده بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر، إلا أن الفرصة قائمة أمامه للتعويض والظفر بثلاثية من نوع آخر (الكأسان المحليتان ودوري ابطال اوروبا) لا سيما بعد فوزه في ذهاب ثمن النهائي خارج ملعبه على ريال مدريد الإسباني 2-1 الأسبوع الفائت.

كان سيتي حقق لقب كأس انكلترا، المسابقة الاقدم في عالم لكرة القدم، العام الماضي بسداسية نظيفة في مرمى واتفورد في النهائي.

ورغم استحواذ سيتي على الكرة، لم يسدد أي من الفريقين تسديدة بين الخشبات الثلاث في الشوط الاول حيث أتت أفضل فرص سيتي عبر الارجنتيني نيكولاس اوتامندي عندما ارتدت رأسيته من العارضة اثر كرة رفعها الجزائري رياض محرز (32).

وأتيحت فرصة للمدافع الانكليزي جون ستونز عندما وصلته الكرة على باب المرمى من ركلة ثابتة الا ان رأسيته علت العارضة (45).

وبدا سيتي مختلفا في الشوط الثاني منذ الدقائق الاولى إذ هدد مرمى اصحاب الارض ثلاث مرات في غضون خمس دقائق أولا عن طريق تسديدة زاحفة لاغويرو من خارج المنطقة تصدى لها الحارس جو وايلدسميث (48)، قبل أن ترتد تسديدة الفرنسي بنجامان ميندي القوية عن الجهة اليسرى داخل المنطقة بالعارضة (51)، فيما تصدى وايلدسميث لتسديدة البرتغالي برناندو سيلفا (53).

الا ان الحارس الانكليزي لم يصمد طويلا، إذ مرر ميندي كرة الى اغويرو داخل المنطقة التف وسددها بيسراه تصدى لها الحارس بطريقة خاطئة لتتابع طريقها الى الشباك (56).

واصل سيتي ضغطه وأتيحت له فرص عدة لمضاعفة النتيجة مجددا عن طريق محرز بعد أن وصلته كرة بينية من الاسباني دافيد سيلفا الا ان كرته مرت بجاب القائم (72).

وتألق وايلدسميث في الزود عن مرماه في مناسبات عدة مانعا سيتي من الخروج بنتيجة عريضة آخرها بتصديه لكرة رحيم ستيرلينغ القريبة (90+2).

- نوريتش يحرج توتنهام-

في لندن، حقق نوريتش متذيل ترتيب الدوري المحلي مفاجأة بإقصائه توتنهام في عقر داره بركلات الترجيح (3-2) بعد انتهاء الوقت الاصلي والشوطين الاضافيين بالتعادل الايجابي 1-1.

وكان فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورنيو يأمل تعويض خسارته على ارضه الاحد امام ولفرهامبتون (2-3) في الدوري، الا ان نوريتش قسى عليه حيث بدا سبيرز مفتقدا لنجمي الهوجم الغائبين بداعي الاصابة هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين.

وافتتح البلجيكي يان فرتونغن التسجيل لسبيرز بعدما رفع الارجنتيني جيوفاني لو سلسو الكرة من ضربة ثابتة على الجهة اليسرى نحو القائم الثاني، ارتقى لها البلجيكي وأودعها برأسه الشباك (13).

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وأتيحت لنوريتش فرصتان في غضون نصف دقيقة اولا عن طريق الارجنتيني ايميليانو بوينديا الذي راوغ ببراعة ثلاثة لاعبين داخل المنطقة قبل ان يسدد كر قوية بيسراه تألق الحارس الهولندي ميشال فورم في التصدي لها، قبل أن يوقف الاخير تسديدة من خارج المنطقة للالماني لوكاس روب كادت أن تخدعه عندما أفلتت منه (34).

وعادل نوريتش متذيل الدوري النتيجة بعدما سدد البديل الاسكتلندي كيني ماكلين كرة من خارج المنطقة أخطأ فورم في التصدي لها لتتهيأ أمام السويسري جوزيب درميتش تباعها في الشباك (78).

وكاد أن يخطف سبيرز هدف الفوز لولا تصدي المدافع بن غودفراي كرة العاجي سيرج اورييه التي كانت في طريقها الى المرمى (86) ليلجأ الفريقان الى شوطين اضافيين.

وأتت أفضل الفرص في الدقيقة الرابعة من الشوط الاضافي الثاني عندما مرر الارجنتيني اريك لاميلا كرة الى لو سلسو داخل المنطقة تصدى لها الحارس الهولندي تيم كرول.

وتألق الاخير في ركلات الترجيح متصديا لمحاولتي الايرلندي الشاب تروي باروت والبرتغالي جدسون فرنانديش ليفوز نوريتش 3-2.

وبلغ ليستر سيتي الدور ذاته بفوز قاتل على برمنغهام من الدرجة الاولى بهدف نظيف في الدقيقة 82 برأسية للبرتغالي ريكاردو بيريرا بعد عرضية من مارك برايتون.

يسعى فريق المدرب الايرلندي الشمالي براندن رودجرز للتتويج بلقب المسابقة للمرة الاولى في تاريخه بعد أن خسر النهائي في اربع مناسبات.

وأقيمت قرعة الدور ربع النهائي وجاءت على الشكل التالي:

شيفيلد يونايتد - أرسنال

نيوكاسل - مانشستر سيتي

نوريتش - دربي كاونتي أو مانشستر يونايتد (يلتقيان الخميس)

ليستر سيتي - تشلسي

ملخص مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد ونزدا:

ملخص مباراة نوريتش وتوتنهام:

ملخص مباراة ليستر سيتي وبرمنغهام: