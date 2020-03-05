سوبر كورة يكشف نصائح كارتيرون الـ4 للاعبى الزمالك قبل مواجهة الترجى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من ناحية أخرى وافق الأمن التونسى على حضور 60 الف متفرج مباراة الزمالك وهو رقم كبير لاول مرة يحدث لاول مرة خلال السنوات الأخيرة وذلك رضوخا للضغوط الجماهيرية الراغبة في مؤازرة الترجي والثار وتعويض خسائره الأخيرة من الزمالك في السوبر الإفريقي بقطر وذهاب الابطال بنتجة 1/3.

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة بالزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة الترجي التونسي، ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل يضم كل من : حراسة المرمي : محمد أبو جبل خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي Advertisements خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو خط الهجوم : مصطفي محمد – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الترجي وضمت قائمة الزمالك كلا من: محمد أبو جبل، محمود جنش، محمد صبحى، محمد عواد، حازم إمام، محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافى، أحمد عيد، طارق حامد، محمد حسن، فرجانى ساسى، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحى، أوباما، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، شيكابالا، محمد عنتر، مصطفى محمد، كاسونجو، إسلام جابر. فيما استبعد كارتيرون كلا من: عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغنى وعمر السعيد من السفر .

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