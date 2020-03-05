شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يرفع مكافأة الفوز لـ60 ألف جنيه لكل لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقا، أن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الحالي، تقدم بلائحة مكافآت للاعبي المنتخب من أجل تحفيز اللاعبين.

وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية: "حسام البدري تقدم بلائحة تمنح 60 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب حال الفوز ولكن لم يتم اعتمادها حتى الآن"

وقررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تطبيق دورى المحترفين فى الموسم الجديد بالممتاز "ب" على أن يقام من 24 فريقا يتم تقسيمها على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 12 فريقا. ويسعى اتحاد الكرة لتسويق مسابقة دورى القسم الثانى فى الموسم الجديد، لتنمية موارد الجبلاية، وكذلك الأندية فى الموسم المقبل، خاصة أن تسويق المسابقة بشكلها الحالى شبه مستحيل، وتقام من 3 مجموعات وتضم كل منها 12 فريقا.

واعتمد الاتحاد الدولى يوم 20 أغسطس الماضى اللجنة الخماسية مكونة من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائب الرئيس وعضوية محمد فضل وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله.

وترتكز المهام التى حددها المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى "فيفا" على الموقع الرسمى فى التالى:

Advertisements

أولا: إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة.

ثانيا: مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

ثالثا: مراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.

رابعا: تنظيم وإجراء انتخابات لجميع المرشحين بناءً على التعديلات الجديدة.

خامسا: تنظيم وإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد بناءً على النظام الأساسى الذى سيتم تحديثه مستقبلاً.