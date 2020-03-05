شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: الأهلى لن يُجدد لحسام عاشور والزمالك يفاوضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقا، أن حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خارج حسابات رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية،"الأهلي لن يجدد لحسام عاشور والزمالك يفاوضه..وده مش عيب وميقللش من حد..حسام عاشور لاعب كبير ويري أنه لازال قادراً على العطاء".

ويلتقى الأهلى مع صن داونز فى الثالثة من عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا على ملعب لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وكان الأهلى قد فاز فى لقاء الذهاب باستاد القاهرة السبت الماضى بثنائية نظيفة.

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وكشفت إدارة الأهلى عن اتصالاتها التى جرت مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" منذ أكثر من أسبوعين، لإبداء تخوفها من تعيين بكارى جاساما لإدارة مباراة صن داونز، وشهدت الاتصالات والمكاتبات الرسمية مع الكاف تأكيدات الأهلى على قلقه تجاه الإصرار غير الواضح لاختيار الحكم الجامبى الذى يحمل مشاعر غير طيبة للنادى الأهلى ولاعبيه وجماهيره لهذه المباراة، وذلك استنادا إلى وقائعة التحكيمية المتعددة فى أوقات سابقة والتى حملت ظلما واضحا للأهلى، من خلال عدم تطبيقه القانون وقواعد العدالة التحكيمية.