عضو مجلس المصرى: صفحات السوشيال ميديا وراء شائعة إصابتى بـ"كورونا"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، عن حقيقة تعرضه للإصابة بالكورونا خلال تواجده مع بعثة المصري في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان.

وقال طارق هاشم في تصريحات تليفزيوني ، "صفحات السوشيال ميديا جابتلي كورونا عشان مقبلتش ابتزازهم".

وكشف عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، عن حقيقة إقالة طارق العشري، المدير الفني للفريق، حال خروج المصري من الكونفدرالية، قائلاً : "طارق العشري لسة متولي منصبه حديثا، وأنباء اقالته حال توديع البطولة أمر عار من الصحة تماما، ومجرد تكهنات من السوشيال ميديا".

أدى لاعبو المصرى البورسعيدى تدريباتهم الصباحية اليوم بصالة الجيمانزيوم بمقر إقامتهم بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء، فى إطار استعداداته لمواجهة الأحد المقبل أمام نهضة بركان فى إياب دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية.

كان لقاء الذهاب انتهى بين الفريقين بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما تقدم محسن ياجور لنهضة بركان في نهاية الشوط الأول، وتعادل الليبى مفتاح طقطق للمصرى مع بداية الشوط الثانى، وأضاف محمد شوشة الهدف الثانى للمصرى وتعادل محسن ياجور للفريق المغربى في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

واحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى ، وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.