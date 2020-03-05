شكرا لقرائتكم خبر عن حطب : جميع مراسلات اللجنة الأوليمبية الدولية تؤكد أن أولمبياد طوكيو في معادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، بأن الأوليمبية الدولية لم ترسل لهم أي خطابات تفيد بتأجيل أولمبياد طوكيو التي تقام في الصيف القادم، مشيراً إلي أن كل التأكيدات أن الاولمبياد هتقوم في موعدها

وقال حطب في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 2": كل المراسلات التي تصل لنا من اللجنة الأوليمبية الدولية تؤكد بأن أولمبياد طوكيو في معادها ولن يتأثر تنظيمها بفيروس كورونا".

وأضاف حطب : " اللجنة الطبية التابعة لللجنة الأوليمبية المصرية تتابع تطورات الأمر بحرص عن طريق متابعة منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية و نتخذ كل الاحتياطات الطبية اللازمة خلال إعداد المشاركين في منافسات أولمبياد طوكيو، فيما يخص المعسكرات الخارجية التي تنظم لهم".

وكان رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 قد أكد في تصريحات اليوم عن تأجيل الاولمبياد قائلاً ، أن هذا ليس خيارا مطروحا، حيث أبلغ يوشيرو موري الصحفيين ردا على أسئلة بشأن احتمالات الإلغاء "لا أفكر في هذا على الإطلاق".

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أما عن إمكانية اتخاذ المنظمين لقرار بتغيير موعد الأولمبياد قال موري "لا أعرف".

وعبر عن سعادته لسماع تصريحات توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الذي أظهر ثقته في إقامة الأولمبياد في الموعد المحدد.

وقال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي لأولمبياد طوكيو إنه يثق في انطلاق الدورة يوم 24 يوليو خلال اتصال مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدولية.