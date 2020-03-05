بالفيديو.. كوكا يسجل في خسارة أوليمبياكوس من باوك في كأس اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:

واصل الدولي المصري أحمد حسن "كوكا" تألقه مع فريقه أوليمبياكوس وخاصة في بطولة كأس اليونان بتسجيل هدف في ذهاب نصف النهائي.

كوكا افتتح أهداف أوليمبياكوس في شباك باوك في الدقيقة 3، في اللقاء الذي انتهى بفوز الأخير (3-2) على ملعبه وبين جماهيره.

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جوليهيرم أضاف الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الثامنة، لكن انتفض أصحاب الأرض سريعاً وسجلو هدفين في الدقيقتين 10 و12.

وفي الدقيقة 69 سجل اللاعب بيلكاس هدف فوز باوك من ركلة جزاء ليمنح فريقه فوزاً صعباً على أوليمبياكوس.

ويحتاج أوليمبياكوس إلى الفوز في مباراة العودة بهدف نظيف فقط من أجل التأهل إلى المباراة النهائية، لتزداد فرص المهاجم المصري في حصد اللقب مع فريقه اليوناني.