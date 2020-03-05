ياجور يتحدث عن.. اقترابه من رقم الخطيب.. وكواليس مفاوضات الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد المغربي محسن ياجور، مهاجم نهضة بركان المغربي، أنه شرف كبير الاقتراب من رقم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بشأن عدد الأهداف الأفريقية.

ووصل ياجور للهدف رقم 34 في المسابقات الأفريقية، ليقترب من الرقم المسجل باسم محمود الخطيب صاحب الـ37 هدف.

وقال ياجور في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" "الخطيب أحد رموز الكرة المصرية، وشرف كبير أن اقترب من رقمه القياسي، بالطبع هذا أمر يسعدني".

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وتابع "لقد كنت قريب من الانضمام لصفوف النادي الأهلي في 2016، لكن المفاوضات لم تُكلل بالنجاح بسبب بعض التفاصيل".

وواصل "أيضا كنت قريبا من الانتقال للزمالك في 2018".

وشدد "شرف كبير أن يرتبط اسمي بالأهلي نادي القرن في أفريقيا، وكذلك الزمالك صاحب التاريخ الكبير".

واختتم ياجور تصريحاته قائلا "بالطبع في حال تفاوض معي الأهلي أو الزمالك مستقبلا لن أمانع الانتقال لأي منهما، فهذا شرف كبير".