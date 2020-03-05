بالمستندات.. نص العقوبات الموقعة على الترجي بعد مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن عقوبات لجنة الانضباط ضد نادي الترجي التونسي التي أتت بعد دراسة تقرير حكم مباراة الفريق أمام الزمالك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا رضوان جيد.

وفرضت لجنة الانضباط عقوبة الإيقاف على لاعبين اثنين من صفوف الترجي التونسي، بالإضافة إلى اثنين من الجهاز الفني بينهم المدير الفني معين الشعباني.

وقرر الاتحاد الإفريقي إيقاف خليل شمام 6 مباريات، فيما سيغيب عبدالرؤوف بن غيث 4 مباريات، وهي نفس العقوبة الموقعة على معين الشعباني ومجدي التراوي.

وقال تقرير الحكم ما يلي: "عقب نهاية المباراة، وبالرغم من حقيقة أن قوات الأمن تحركت سريعًا من أجل تأميننا، شهدت نهاية المباراة على عدد من السلوكيات"

ورصد تقرير الحكم السلوكيات كما يلي:

- المدير الفني للترجي التونسي السيد معين الشعباني تحدث بشكل غير لائق، وجه اهانات، تتضمن ألفاظ خارجة، والمدرب المساعد السيد مجدي التراوي، هو الأخر تحدث بعنف شديد تجاهي، واهانني بألفاظ خارجة، حتى أن الأخير حاول الاعتداء علي بالرغم من قوات الشرطة المحيطة بنا.

- اللاعب رقم 12 خليل شمام أهانني بكلمات وتجاوزات وبصق علي.

- اللاعب رقم 18 عبدالرؤوف بن غيث، تحدث بلغة عدائية تجاه الحكم.

- دخلنا إلى غرف خلع الملابس بصعوبة بالرغم من وجود أفراد من حفظ الأمن، بسبب انتظار مديرين الترجي التونسي لنا عند المدخل المؤدي للغرف، ومن قاموا بإلقاء زجاجات المياه وأعقاب السجائر علينا بشكل ترك آثار التجاوز تجاه الحكام الأربعة.

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ويتحدث عن سلوك جماهير الترجي، قائلًا: "جماهير الترجي قامت بإشعال قنابل دخانية، وأود أن أشير إلى أنه عقب نهاية المباراة مدرب الترجي، وعدد من اللاعبين، وعدد من مسئولي النادي اقتحموا الملعب إضافة إلى النفق المؤدي لغرف خلع الملابس وحاول الاعتداء على الحكام وإهانتهم، وإلقاء السجار على وجه الحكم."

وتابع: "لم يرغبوا في مغادرة غرفة خلع الملابس والتوجه إلى الحافلة، ولذلك انتظرنا 45 دقيقة من أخل الخروج."

وأوضح الحكم في تقريره وجود اهانة للحكام، وقنابل دخانية، من جانب جماهير الترجي في الدقيقة 21، عقب الهدف الأول للترجي، وحدوث مشاحنات بين الجماهير في الدقيقتين 25 و31 من عمر المباراة، ومحاولة للاعتداء على الحكم في نهاية المباراة."

وبناء على تقرير الحكم أوضحت لجنة الانضباط أنه اتخذ القرارات ضد الترجي، بناء على مخالفة المواد، 82، 83.1، 83.2 129 و131.

وبخلف عقوبات الإيقاف التي أوضحناها والتي ستوقع على الترجي بداية من لقاء العودة أمام الزمالك، فرض الاتحاد الإفريقي عدد من الغرامات المالية.

وغّرم الاتحاد الإفريقي الترجي، 10 ألاف دولار بسبب القنابل الدخانية، و20 ألف بسبب السلوك المؤسف من المدير الفني، و50 ألف دولار بسبب السلوك المؤسف من المدرب المساعد، و40 ألف دولار بسبب السلوك المؤسف من خليل شمام، و20 ألف دولار بسبب السلوك المؤسف من عبدالرؤوف بن غيث.

وأوضح الاتحاد الإفريقي في ختام قرارات لجنة الانضباط أنه بإمكان نادي الترجي التوجه إلى لجنة التظلمات خلال 3 أيام من صدور القرار، على أن يكون نهائي في حالة عدم التظلم خلال المدة المحددة.

نص قرار لجنة الانضباط