اتحاد الكرة يُعلن تعيين أول حكم فيديو في الدوري لمواجهة الطلائع وإنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين أول حكماً للفيديو في مسابقة الدوري المصري الممتاز في لقاء إنبي وطلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 19.

وسيكون محمد الصباحي حكماً للفيديو، على أن يتولى مصطفى مدحت مهمة حكم الفيديو المساعد، في المباراة الأولى لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري.

يُذكر أن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام كان قد عقد اجتماعاً مع فريقي إنبي وطلائع الجيش لشرح تفاصيل تقنية الفيديو ومنحهم بعض التعليمات في التعامل معها.

وفي الملعب سيدير اللقاء الحكم محمد معروف، ويعاونه يوسف البساطي وشريف عبد الله، على أن يكون سيد شعبان حكماً رابعاً.