رسميا..الدوري المغربي بدون جمهور بسبب كورونا

أعلنت المملكة المغربية لكرة القدم إقامة مباريات الدوري كرة القدم بدون حضور جماهيري بشكل عام سواء محلي أو قاري على جميع الأندية دون استثناء بسبب تفشي مرض كورونا.

وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم في ظل الإجراءات الوقائية خوفًا من تفشي فيروس كورونا، خوض كل مباريات المسابقات الكروية بجميع فئاتها بدون حضور جماهيري، بداية من الأربعاء

الموافق 4 مارس.

ويستعد النادي المصري لمواجهة نهضة بركان يوم الأحد المقبل، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وبحسب موقع "فبراير" المغربي، قالت وزارة الصحة المغربية إن أول حالة سجلت مختبريا بمعهد باستور المغرب، لمواطن مغربي مقيم في إيطاليا.