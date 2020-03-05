التعادل يحسم الشوط الأول من مواجهة مانشستر سيتي وشيفلد

حسمت نتيجة التعادل السلبي، الشوط الأول من مواجهة مانشستر سيتي وشيفلد وينسداي، المقامة بينهما على ملعب في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهدت مجريات الشوط أفضلية للاعبي السيتي بالإستحواذ، وتهديد مرمى شيفلد بأكثر من فرصة محققة، فيما نجح شيفلد في فرض الحصار الدفاعي على

لاعبي السيتي.وخاض السيتي اللقاء بتشكيل مكون من ..«كلاوديو برافو، كانسيلو ، أوتامندى ، ستونز ، ميندى، رودرى ، ديفيد سيلفا ، برناردو سيلفا، رياض محرز ، أجويرو، خيسوس».