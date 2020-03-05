ركلات الترجيح تبعد توتنهام خارج كأس إنجلترا

أطاح نورويتش سيتي بمضيفه توتنهام هوتسبير من الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد التغلب عليه بركلات الترجيح (3-2)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.



وسجل هدف توتنهام يان فيرتونجين (13)، بينما جاء التعادل لنورويتش عبر جوزيب دراميتش (78).



كشر توتنهام عن أنيابه في الدقيقة 11، بتوغل من مورا من العمق، قبل أن يمرر في الجانب الأيمن من منطقة الجزاء إلى لو سيلسو، الذي سدد كرة أرضية تألق الحارس كرول في التصدي لها.



وافتتح توتنهام التسجيل في الدقيقة 13، بعدما أرسل لو سيلسو عرضية متقنة من مخالفة من على الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، ارتقى لها فيرتونجين مسددًا رأسية سكنت الشباك.



وشكل نورويتش خطورته الأولى في المباراة في الدقيقة 34، بتوغل من بوينديا من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، مسددًا بعدها كرة قوية تصدى لها فورم، وبعدها سدد روب كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، أخطأ حارس السبيرز في التصدي لها وكادت تسكن الشباك، إلا أنه تمكن من الإمساك بالكرة مرة أخرى.



ودخل نورويتش في أجواء المباراة، ففي الدقيقة 37 ارتقى ترايبول لعرضية من ركلة ركنية، مسددًا رأسية ذهبت أعلى العارضة.



وارتكب فرانسيتش خطأ كبيرا في منطقة الجزاء في الدقيقة 44، ليفتك مورا الكرة وينفرد بكرول، ليسدد بعدها كرة تألق الحارس الهولندي في إبعادها إلى ركلة ركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدف دون رد.



وبدأ نورويتش الشوط الثاني بقوة، بعدما تمهدت الكرة لبوينديا في منطقة الجزاء في الدقيقة 49، ليسدد كرة قوية اصطدمت بفيرتونجين، وخرجت إلى ركلة ركنية.



وأجرى مورينيو التبديل الأول لتوتنهام مبكرًا في الدقيقة 54، بخروج بيرجوين ونزول فيرنانديز بدلًا منه، وفور نزوله سدد من داخل منطقة الجزاء كرة أرضية، أمسك بها بسهولة كرول.



وأتى الرد من روب، بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 56، تصدى لها فورم بنجاح.



وتحصل نورويتش على مخالفة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 58، نفذها فرانسيتش مسددًا كرة ذهبت بقليل أعلى العارضة.



ودفع مورينيو بورقته الثانية في الدقيقة 70 بنزول لاميلا بدلًا من مورا.



وسجل نورويتش هدف التعادل في الدقيقة 78، بعدما سدد ماكلين كرة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها فورم، وتابعها دراميتش في الشباك.



وبعدها أجرى مورينيو التبديل الثالث في الدقيقة 81، بنزول ندومبيلي على حساب وينكس.



وأهدر أورييه فرصه محققة لخطف بطاقة التأهل، بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء، أبعدها جودفري من على خط المرمى في الدقيقة 86، لينتهي الشوط الثاني بالتعادل، وتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية.



وتلاعب أورييه بدفاعات نورويتش في الدقيقة الرابعة من الشوط الإضافي الأول، قبل أن يسدد من داخل منطقة الجزاء كرة أمسك بها كرول.



وأتى التبديل الأخير لمورينيو في الدقيقة السابعة بنزول باروت على حساب ديلي.



وتلقى لو سيلسو تمريرة سحرية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 20، ليسدد كرة أرضية تصدى لها كرول بنجاح.



وفي الدقيقة 27، مهد لو سيلسو الكرة لفيرنانديز داخل منطقة الجزاء، إلا أن الأخير سدد بعيدًا عن المرمى، لتنتهي الأشواط الإضافية بالتعادل، وتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.



وحسم نورويتش ركلات الترجيح لصالحه بنتيجة (3-2) بعدما سجل له كل من إدا وشتيبرمان وكانتويل وأهدر ماكلين، بينما سجل لتوتنهام كل من داير ولو سيلسو وأهدر كل من لاميلا وباروت وفيرنانديز.



وينتظر نورويتش في ربع النهائي الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وديربي كاونتي.



المصدر: موقع كورة