

بات ريال سوسييداد أول المتأهلين إلى المباراة النهائية من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم بفوزه على مضيفه ميرانديس من الدرجة الثانية 1-صفر في إياب نصف النهائي الأربعاء.



وكان سوسييداد تقدم ذهاباً 2-1.



وسجل الفريق الباسكي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء ترجمها بنجاح ميكل أويارزابال بعد لمسة يد من أحد لاعبي ميرانديس داخل المنطقة (41).



ومن المتوقع أن تكون المباراة النهائية المقررة في اشبيلية في 18 نيسان/ابريل المقبل باسكية بحتة لأن اتلتيك بلباو تقدم ذهاباً على ملعبه على غرناطة 1-صفر قبل مباراة الإياب الخميس على ملعب الأخير.



واحرز ريال سوسييداد الكأس مرتين في تاريخه عامي 1909 و1987. المصدر: فرانس برس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال سوسييداد في نهائي كأس الملك لأول مرة منذ 32 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.