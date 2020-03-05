رياضة | وزير الرياضة التونسي : أحداث مباراة الأهلي والترجي لن تتكرر مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة التونسي : أحداث مباراة الأهلي والترجي لن تتكرر مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد قعلول وزير الرياضة التونسي عن مباراة الزمالك والترجي والتى من المقرر إقامتها يوم الجمعة القادمة على ملعب رادس ضمن مباريات إياب دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.

وأكد أحمد قعلول، وزير الشباب والرياضة، أن هناك تأمين شديد من قبل الأمن التونسي على بعثة نادي الزمالك وجماهيره قبل وبعد لقاء الزمالك والترجي التونسي.

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وقال قعلول في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الهجوم الذي تعرض له جماهير الأهلي وبعثة الفريق خلال نهائي بطولة إفريقيا النسخة قبل الماضية لن يتكرر مرة أخرى"

وتابع: "هناك تامينات قوية وتلك الأحداث لن تتكرر ومستعدون بكامل جاهزيتنا".