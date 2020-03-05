رياضة | نوريتش سيتي يطيح بتوتنهام خارج كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نوريتش سيتي يطيح بتوتنهام خارج كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق نوريتش سيتي في تحقيق الفوز على فريق توتنهام هوتسبير عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الوايت هارت لين الجديد.

وسجل المدافع البلجيكي فيرتونخين هدف فريق توتنهام هوتسبير الوحيد في المباراة، بينما تعادل دريميتش لفريق نوريتش سيتي في الشوط الثاني.

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وودع فريق توتنهام بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد هذة النتيجة من الدور الثمن نهائي على أرضه ووسط جماهيره.

بينما ينتظر فريق نوريتش سيتي في الدور الربع نهائي الفائز من مباراة مساء اليوم بين فريق مانشستر يونايتد وفريق ديربي كاونتي.