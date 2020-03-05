رياضة | كأس الاتحاد الإنجليزي.. مانشستر سيتي وليستر يتأهلان لربع النهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كأس الاتحاد الإنجليزي.. مانشستر سيتي وليستر يتأهلان لربع النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على حساب فريق شيفيلد وينزداي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير في إطار منافسات الدور الثمن نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل اللاعب الأرجنتيني سيرجو اجويرو هدف فريق مانشستر سيتي الوحيد في المباراة بالشوط الثاني بعد تمريرة من الفرنسي بنجامين ميندي.

بينما تأهل أيضاً فريق ليستر سيتي بصعوبة بالغة بعد الفوز على فريق بيرمنجهام سيتي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الكينج باور.

واتجه فريقي توتنهام هوتسبير ونوريتش سيتي إلى الوقت الإضافي بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة بهدف لكل فريق.