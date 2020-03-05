رياضة | رسميًا.. الإتحاد المغربي يُعلن إقامة المباريات بدون جمهور خوفًا من "كورونا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الإتحاد المغربي يُعلن إقامة المباريات بدون جمهور خوفًا من "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان رسمي، خوض مباريات المسابقات الكروية بجميع فئاتها بدون حضور جماهيري، وذلك كإجراء وقائي خوفًا من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وبناءًا على ذلك القرار تستكمل باق مباريات الدوري المغربي بالموسم الحالي بدون حضور جماهيري.

وجاء بيان الاتحاد المغربي كالتالي:

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(( في إطار حرصها على سلامة أسرة كرة القدم من لاعبين ومدربين ومسيرين وجماهير وبتنسيق مع الجهات المختصة قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إجراء جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية بجميع فئاتها بدون جمهور اعتبارا من اليوم.

وتدعو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كلا من العصبة الوطنية الاحترافية الوطنية لكرة القدم، العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، العصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة، وللعصبة الوطنية كرة القدم النسوية التقيد بهذا القرار.))

وكان الإتحاد الإماراتي لكرة القدم أعلن ايضا اليوم الأربعاء، إقامة جميع المباريات في مختلف البطولات المحلية بدون حضور جماهيري، خوفا من تفشي مرض كورونا في البلاد.