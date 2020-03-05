رياضة | أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 4 / 3 / 2020: صالح جمعة يتسبب في كارثة جديدة.. خطة محكمة لخطف نجم الإسماعيلي.. قرار مفاجيء من فايلر قبل لقاء صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 4 / 3 / 2020: صالح جمعة يتسبب في كارثة جديدة.. خطة محكمة لخطف نجم الإسماعيلي.. قرار مفاجيء من فايلر قبل لقاء صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 4 مارس لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 4 / 3 / 2020:

نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء

صالح جمعة يدهس شابًا بسيارته والنيابة تحقق في الواقعة

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغ يفيد بإتهام اللاعب صالح جمعة نجم فريق النادى الأهلى، بدهس شاب أثناء عبوره الطريق، وذكر المصاب فى محضر الشرطة، أن اللاعب كان يقود سيارته، وصدمه وفر هاربا، موجهًا له اتهاما بالتسبب فى الإصابات التى لحقت به، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتحاول جهات التحقيق المختصة الاستماع لأقوال الشاب المصاب، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بأحد الفنادق، التى رصدت الواقعة، وتستكمل النيابة التحقيق.

من ناحية أخرى أفادت مصادر بأن الحالة الصحية للشاب الذي صدمه صالح جمعة لاعب النادي الأهلي مستقرة، ويتلقى العلاج بمستشفى في الجيزة، حيث إن الإصابات التي لحقت به عبارة عن كدمات وجروح بأنحاء جسده.

مفاجأة.. خطة جديدة من الأهلي لخطف نجم الإسماعيلي

أظهر النادي الأهلي رغبة في التعاقد مع أحد نجوم نادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم مركز الدفاع في الفريق الأحمر الموسم القادم.

ويرفض النادي الإسماعيلي رحيل أي لاعب من الفريق في نهاية الموسم الجاري بسبب اعتماد الفريق على النجوم في النادي وعلى رأسهم المحمدي.

وأكدت قناة "أون تايم سبورت" أن باهر المحمدي اكد على رغبته في اللعب بصفوف النادي الأهلي ولكن ما يعوق الصفقة هو رفض الإسماعيلي رحيل اللاعب.

وكشفت القناة أن النادي الأهلي سيقوم بالتعاقد مع باهر المحمدي بنفس الطريقة التي تعاقد بها مع عمرو السولية من الإسماعيلي وذلك عن طريق انتقال اللاعب لأي نادي عربي صغير لمدة 6 شهور ثم العودة بعد ذلك لينضم إلى النادي الأهلي.

يذكر أن عمرو السولية كان قد انتقال إلى صفوف نادي الشعله لمدة 6 شهور ثم انضم بعد ذلك إلى الأهلي وكان النادي الأحمر هو من وضع هذه الخطة.

أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء

تركي آل الشيخ يعلن اسباب استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي

علق تركي آل الشيخ رئيس هئية الترفيه السعودية على أسباب استقالته من الرئاسة الشرفية بالنادي الأهلي التي نشرها منذ أيام عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب تركي آل الشيخ عبر "فيسبوك" :"وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الاسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة ... تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها ... أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة بالإضافة لتملك نادي الميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو امريكا الجنوبية ".

وتابع:" ففضلت الانسحاب والاحتفاظ بالاهلي في قلبي ... والجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث ... حفظ الله مصر وحفظ الله امتنا العربية ودامت مصر بأمن ورخاء".

نجم بيراميدز يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

أوضح عبد الله بكري مدافع فريق بيراميدز حقيقة الأنباء المتداولة، بخصوص توقيعه على عقود الانتقال للنادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بالموسم المقبل.

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وقال "بكري" في تصريحات تليفزيونية عبر قناة (أون تايم سبورتس): " فوجئت بأنباء توقيعي للأهلي خلال تواجدي مع بيراميدز في زامبيا لمواجهة زاناكو بالكونفيدرالية، وذلك لم يحدث، ولم يتواصل معي مسئولي القلعة الحمراء في الوقت الحالي اطلاقًا".

وأضاف: " كان هناك اهتمام من النادي الأهلي للتعاقد معي خلال فترة تواجدي مع سموحة، وفي أول موسم مع بيراميدز، لكن حاليًا لم يحدث أي مفاوضات من مسئولي الأهلي للتعاقد معي".

وتابع تصريحاته: " الانتقال للأهلي شرف كبير لأي لاعب ولو وقعت عقود انتقالي للقلعة الحمراء سوف أعلن فورًا".

وأكد "بكري" أنه يرتبط بعقد مع نادي بيراميدز حتي صيف 2021.

تعرف على أخبار الأهلي اليوم 4 / 3 / 2020

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خروج علي معلول نجم الفريق من التشكيل الأساسي، خلال مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويدرس فايلر، الدفع بخدمات اللاعب أيمن أشرف بشكل أساسي على حساب معلول، خاصةً أنه يريد دعم الخط الدفاعي بالمباراة المرتقبة.

ويأتي قرار فايلر، بسبب رغبته في الحفاظ على قوة الخط الدفاعي، بالإضافة إلى شكوى معلول من الإصابة بالعضلة الأمامية عقب مباراة الذهاب رغم مشاركته في التدريبات الجماعية.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع حارس إنبي

ذكرت تقارير صحفية، رغبة النادي الأهلي في الحصول على خدمات محمود جاد حارس فريق إنبي خلال الصيف المقبل، ليكون بدلا من شريف إكرامي الذي أعلن رحيله نهاية الموسم.

ونفى مصدر بالأهلي، التفاوض مع حارس إنبي، مشيرا إلى أن الفريق يمتلك 4 حراس مميزين في الوقت الحالي، وحال رحيل إكرامي سيكون هناك 3 حراس على مستوى عالي أيضا.

وأكد المصدر، أن الأهلي لم يتفاوض مع أي حارس مرمى خلال الفترة الماضية، وكل ما تردد بشأن ذلك غير صحيح".

ويقدم محمود جاد حارس إنبى مستويات مميزة مع فريقه فى مسابقة الدورى، فى الوقت الذى كان قد أعلن خلاله شريف إكرامى حارس الأهلى رغبته فى الرحيل بنهاية الموسم.

موجز أخبار النادي الأهلي اليوم

الأهلي يحدد موعد حسم ملف التجديد لسليمان وفتحي وعاشور

استقر جهاز الكرة بالنادى الأهلى، على فتح ملف تجديد عقود الكبار الثلاث في الفريق وليد سليمان، وأحمد فتحى، وحسام عاشور في نهاية شهر مارس الجاري.

وسيبدأ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، في مناقشة هذا الملف بشكل كامل في نهاية هذا الشهر، من خلال عرض شروط الأهلى على الثلاثى ومحاولة الوصول لاتفاق مع اللاعبين.

وكانت الفترة الماضية شهدت جس نبض من إدارة الأهلى مع اللاعبين لمحاولة الإبقاء عليهم، وهناك تمسك واتفاق من كبار الفريق برفض فكرة التجديد لمدة موسم واحد، وهناك رغبة لتمديد العقد ولكن لمدة موسمين.

ويمتلك جميع كبار النادى الأهلى، عروضًا خارجية فى الوقت الحالى سواء من الدورى المصرى، أو من الخليج.

قرار جديد من طبيب نيدفيد قبل عودته للملاعب

رفض الطبيب المعالج لكريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي إجراء جراحة ثالثة في ركبة اللاعب وإلزامه فقط بأداء برنامج علاجي جديد للتخلص من الآم الركبة التي ابعدته طويلا عن الملاعب.

وكان من المقرر أن يخضع نيدفيد لجراحة منظار إلا أن طبيبه المعالج راي ان حالة اللاعب جيدة و لا تستدعي التدخل الجراحي من جديد وذلك بعد اطلاعه علي الفحوصات التي خضع لها اللاعب.

يذكر أن نيدفيد أجري حتي الآن جراحتين في الركبة، الأولي بسبب قطع في الغضروف فور إصابته خلال شهر إبريل الماضي والثانية كانت بسبب وجود رشح وتم استئصال الجزء الملتهب لكن الألم لم يتوقف ولذلك طالت مدة غيابه عن المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية والمباريات.