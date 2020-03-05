رياضة | أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: عقوبات نارية على الترجي.. وفاة نجم الزمالك.. قرار مفاجئ ضد جماهير الأبيض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: عقوبات نارية على الترجي.. وفاة نجم الزمالك.. قرار مفاجئ ضد جماهير الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء ٤ مارس العديد من الأخبار والانباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها توقيع عقوبات نارية على الترجي ووفاة نجم الزمالك السابق و قرار صادم ضد جماهير الأبيض وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

رسمياً.. الكاف يضرب الترجي بعقوبات نارية قبل موقعة الزمالك

أصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم جملة عقوبات ضد نادي الترجي التونسي بسبب أحداث مباراة الذهاب أمام الزمالك بالدور ربع النهائي لدوري أبطال افريقيا.

وقرر "الكاف" إيقاف خليل شمام مدافع الفريق 6 مباريات، و4 مباريات لكل من عبدالرؤوف بن غيث، ومجدي تراوي المدرب العام بالإضافة إلى معين الشعباني المدير الفنى للفريق بداية من مواجهة الزمالك بعد غدا، وغرامة قدرها 150 ألف دولار.

الزمالك يستعد للترجي بمران على فترتين غدًا

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك خوض الأبيض مرانه على فترتين غدًا الخميس إستعدادًا لمواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا.

وجاءت رغبة كارتيرون في التدريب على فترتين بسبب الحفاظ على سرية المران في الصباح وأن يكون التدريب في المساء بحضور وسائل الإعلام مجرد استشفاء فقط.

وفاة نجم الزمالك السابق

أعلن الموقع الرسمي لنادي الزمالك، وفاة لاعب الفريق السابق محمود الجوهري.

وقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور النعي لنجم الفريق السابق محمود الجوهري، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

قرار مفاجىء ضد جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

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قررت اللجنة المنظمة لمباراة العودة في دور الثمانية بين فريقي الترجي الرياضي التونسي والزمالك المصري منع دخول جماهير الأبيض للمباراة وذلك بعد انتشار عدوى فيروس كرورنا.

وقال وزير الصحة التونسى، في تصريحات صحفية ، إنهم يدرسون في الوقت الحالى الإجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها ومن بينها منع الرحلات والمناسبات الرياضية.

الترجي يعلن طرح تذاكر مباراة الزمالك

أعلن نادي الترجي التونسي يوم الأربعاء طرح تذاكر مباراته ضد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا يوم الخميس، بعدما قالت تقارير صحفية إن المواجهة قد يغيب عنها الجمهور خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وكتب الترجي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانا قال فيه: "تنطلق الخميس عملية بيع تذاكر مباراة الترجي ضد الزمالك، وذلك من السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء".

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

خاض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب ستاد رادس الفرعي استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد المران غياب المغربي محمد اوناجم عن التدريبات الجماعية، حيث اكتفى بالخضوع لبعض التدريبات التأهيلية الخفيفة بعد شعوره ببعض الآلام في الركبة خلال الساعات القليلة الماضية.

مرتضى منصور يعلن نهاية أزمة مستحقات الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على انتهاء أزمة مستحقات اللاعبين، التي أثارت الجدل خلال الفترة الأخيرة بعد الفوز على الترجي في لقاء الذهاب بالقاهرة ضمن مواجهات دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن رئيس الزماك عن انتهاء بعد قيامه بدفع كافة المستحقات المتآخرة لجميع أفراد الجهاز الفني للفريق الأبيض.

موعد مباراة نادي الزمالك اليوم

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الترجي التونسي يوم الجمعة القادمة الموافق 6 مارس ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس في تونس.