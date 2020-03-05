رياضة | أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 4 مارس 2020: إنقلاب كامل الأركان في البرسا.. التضحية بـ3 نجوم مقابل ضم لاوتارو مارتينيز.. شتيجن يحسم مستقبله نهائيًا مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 4 مارس 2020: إنقلاب كامل الأركان في البرسا.. التضحية بـ3 نجوم مقابل ضم لاوتارو مارتينيز.. شتيجن يحسم مستقبله نهائيًا مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء 4 - 3 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع خسارة البارسا من ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في الدوري الإسباني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء الموافق 4 - 3 - 2020 :-

- مساعد مدرب برشلونة يثير غضب لاعبي النادي الكتالوني

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن لاعبي نادي برشلونة لم يعجبهم ما يقوم به ايدر سارابيا مساعد المدرب كيكي سيتين في النادي الكتالوني بسبب انفعالاته في المباريات والتدريبات، وقالت صحيفة ماركا الإسبانية :"️لاعبو البارسا لم يعجبهم ما يقوم به إيدر سارابيا الذي ينفعل ويصرخ عليهم في المران والمباريات، لم يعتادوا على ذلك في عهد فالفيردي، عهد الرخاء والسخاء لكن إدارة البارسا لا تهتم بإنزعاج اللاعبين، ويريدون من إيدر سارابيا مواصلة توجيه اللاعبين بحزم، ولكن ليس في العلن".

- مهدي بن عطية يكشف مفاجأة عن انتقاله إلى برشلونة

كشف اللاعب المغربي مهدي بن عطية لاعب فريق الدحيل القطري عن مفاجأة بشأن انتقاله إلى فريق برشلونة الإسباني في السنوات الماضية وعندما كان لاعبا في بايرن ميونيخ الألماني، وقال بن عطية في تصريحات صحفية : "في 2014 برشلونة كان مهتماً بالتعاقد معي، ووصلنا لخطوة متقدمة ووكيلي ذهب إلى كتالونيا للإستماع بهم، ولكن لم نتفق في النهاية".

- لاعبو برشلونة ينقلبون على كيكي سيتين

Advertisements

أشارت تقارير إسبانية حسب ‏راديو كاتالوينا، إن الأسماء الثقيلة في غرفة ملابس البارسا لم تعد تؤمن بقدرات كيكي سيتين في قيادة الفريق، حيث ردد اللاعبين بعض الجمل بعد الخسارة في الكلاسيكو وقالوا : "كيكي سيتين لا يعرف كيف يسير بهذا الفريق، وهذا البارسا كبير عليه".

- تير شتيجن يحسم مستقبله مع برشلونة

وأوضحت تقارير إسبانية حسب صحيفة كوبيه، إن لا يوجد خطر على مُستقبل شتيجن مع البارسا، حيث تواصل وكيل اعماله مع باريس والبايرن ويوفنتوس، لكن الحارس لن ينتقل اليهم، وأبدى تيرشتيجن سعادته في برشلونة ولديه عقد حتى 2022، وأشارت الصحيفة إلى أن الحارس الألماني يركز فقط مع البارسا من أجل تحقيق الألقاب ولا يفكر في الرحيل قبل نهاية عقده.

- الصفقة الكبرى.. إنتر ميلان يطلب 3 لاعبين من برشلونة مقابل مارتينيز

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأربعاء، أن نادي إنتر ميلان قد يوافق على التخلي عن نجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، ولكن بشرط تخلي النادي الكاتالوني له عن ثلاث لاعبين، وهؤلاء اللاعبين حسب المعلومات الواردة من صحيفة "توتو سبورت" هم، البرازيلي آرثر ميلو، ولاعب الوسط كارليس آلينيا المعار لريال بيتيس، والمدافع جان كلير توديبو المعار لشالكة.

- دي ليخت يعترف بالسبب وراء تفضيله يوفنتوس على برشلونة

كشف الهولندي ​ماتياس دي ليخت لاعب نادي ​يوفنتوس​ الايطالي ​عن السبب الذي جعله يختار اللعب للفريق الايطالي عوضاً عن اللعب لنادي ​برشلونة​، حيث اعترف اللاعب الهولندي بحصوله على اهتمام من اندية برشلونة وباريس سان جيرمان عندما كان لاعباً لنادي اياكس امستردام، الا انه فضل الانتقال الى الدوري الايطالي حيث يتمكن من تنمية مواهبه، واضاف دي ليخت انه وبعد الدراسة تبين انه قادر على تطوير امكانياته من خلال اللعب مع يوفنتوس، حيث سينمو فنياً من خلال اختيار انواع لعب مختلفة ستجعل منه لاعباً كاملاً.