رياضة | بوميل مديرًا فنيًا لمنتخب كوت ديفوار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوميل مديرًا فنيًا لمنتخب كوت ديفوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم اليوم الأربعاء عن تعيين الفرنسي باتريس بوميل مديرا فنيا للمنتخب الإيفواري للعبة خلفا للمدرب الوطني إبراهيم كامارا الذي رحل عن تدريب الفريق الشهر الماضي.

ويبدأ بوميل عمله مع الفريق بشكل فوري لإعداد الأفيال من أجل استكمال مسيرة الفريق في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة في الكاميرون العام المقبل وبدء مسيرة الفريق في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 .

ويحظى بوميل بخبرة جيدة بالكرة الأفريقية حيث كان مساعدا لمواطنه هيرفي رينار في تدريب المنتخب الإيفواري قبل سنوات كما كان مساعدا له في تدريب كل من المنتخبين الزامبي والمغربي.

وحصل بوميل مع رينار على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين حيث كانت الأولى مع المنتخب الزامبي في 2012 والثانية مع المنتخب الإيفواري نفسه في 2015 كما قادا المنتخب المغربي للعودة إلى الظهور في نهائيات كأس العالم من خلال النسخة الماضية عام 2018 بعد غياب لعقدين كاملين عن البطولة.

وقال سوري دياباتي نائب رئيس الاتحاد الإيفواري للعبة ، لدى الإعلان عن التعاقد مع بوميل في مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة أبيدجان ، إن المهمة الرئيسية للمدرب الجديد ستكون التأهل لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

Advertisements

وكان المنتخب الإيفواري استهل مسيرته في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالفوز على النيجر 1 / صفر والهزيمة من إثيوبيا 1 / 2 .

وأشار دياباتي إلى أن التعاقد مع مدرب يعرف الفريق ويحظى بخبرة أفريقية جيدة كان أمرا ضروريا نظرا لأن الفريق ينتظر ارتباطات مهمة في الفترة المقبلة.

ويستأنف المنتخب الإيفواري مسيرته في التصفيات بمواجهة منتخب مدغشقر الذي يتصدر المجموعة الحادية عشرة بالتصفيات برصيد ست نقاط.

ويستضيف المنتخب الإيفواري منتخب مدغشقر في 27 مارس الحالي ثم يحل ضيفا على نفس الفريق في 31 من الشهر نفسه.

وكان كامارا أقيل من منصبه في شباط/فبراير الماضي لسوء النتائج ، وأشارت وسائل الإعلام في كوت ديفوار إلى عدد من المدربين المرشحين لخلافته مثل الفرنسي آلان جيريس والبرتغالي باولو دوارتي ولاكن الاتحاد الإيفواري لجأ للتعاقد مع بوميل ليعيد بناء الفريق في إطار معرفته السابقة بالفريق وخبرته بالكرة الأفريقية.