رياضة | فايلر يطلب تقرير شامل عن حالة كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يطلب تقرير شامل عن حالة كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، من طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل بالجهاز الفني تجهيز تقرير شامل وواف عن جناح الفريق محمود عبد المنعم كهربا.

ورفض فايلر اصطحاب كهربا لرحلة الفريق إلي جنوب افريقيا لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل في اياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا،كما قام باستبعاده من مباراة الذهاب بالقاهرة كإجراء تربوي بسبب ما فعله اللاعب عقب مباراة السوبر المحلي ودخوله في مشادات مع لاعبو الزمالك.

ومن المقرر أن يقوم فايلر بالاطلاع علي هذا التقرير لمعرفة مدي التزام كهربا من عدمه خاصة وأن قرار تجميده قد لا يطول إذا أبدي اللاعب التزاما شديدا وابتعد عن إثارة الأزمات أو التعامل مع الجهاز الفني بطريقة غير لائقة.