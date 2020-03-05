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وانياما ينتقل من توتنهام إلى إمباكت مونتريال

أعلن إمباكت مونتريال المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الكيني فيكتور وانياما من توتنهام هوتسبير لمدة ثلاثة مواسم.

وانتقل وانياما (28 عاما) إلى مونتريال، الذي يدربه أسطورة أرسنال الدولي الفرنسي السابق تييري هنري، بعد أن سجل سبعة أهداف في 97 مباراة مع توتنهام في جميع المسابقات عقب انضمامه من ساوثهامبتون في 2016.

وقال وانياما لموقع النادي على الإنترنت "عندما تحدثت مع هنري أبلغني بأنه يريدني أن أنضم إلى مونتريال ولم أفكر مرتين".

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وأضاف "لطالما كنت معجبا به كلاعب وأنا سعيد حقا بالحصول على فرصة للعمل معه".

وفاز مونتريال، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع في القسم الشرقي بالدوري الأمريكي، السبت الماضي، بنتيجة 2-1 على نيو إنجلاند ريفوليوشن في المباراة الافتتاحية هذا الموسم.