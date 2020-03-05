الامارات | فيروس «كورونا» يتفشى في العالم.. ويؤجل أنشطة ومباريات

شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس «كورونا» يتفشى في العالم.. ويؤجل أنشطة ومباريات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتواصل تأجيل الأحداث الرياضية بسبب مخاوف من تزايد انتشار فيروس «كورونا» في مختلف دول العالم، إذ اتخذت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم قراراً بتأجيل مباراة نابولي مع إنتر ميلان، ويوفنتوس مع ميلان، فيما تدرس تونس إقامة مباراة الترجي التونسي وضيفه الزمالك المصري من دون جمهور، في وقت تقرر تأجيل تصفيات كرة السلة للثلاثيات 3×3 المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقررة في العاصمة اليابانية «طوكيو 2020».

كرة السلة للثلاثيات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، أمس، تأجيل تصفيات كرة السلة للثلاثيات 3×3 المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقررة في العاصمة اليابانية «طوكيو 2020»، بسبب مخاوف تزايد انتشار العدوى بفيروس «كورونا».

وكان من المفترض إقامة التصفيات في مدينة بنغالور الهندية في الفترة بين 18 و22 مارس الجاري.

وسيواجه «فيبا» بذلك سباقاً مع الزمن لإعادة تنظيم جدول تلك المنافسات، حيث لابد أن تقام قبل بطولة تأهيلية أخرى مقررة في بودابست بين 24 و26 أبريل المقبل.

كأس إيطاليا

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، أمس، تأجيل المباراة التي كانت مقررة بين نابولي وإنتر ميلان، اليوم، في إياب الدور قبل النهائي من بطولة كأس إيطاليا، لأجل غير مسمى.

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جاء ذلك بعد ساعات من إعلان السلطات الإيطالية تأجيل المباراة الأخرى بإياب الدور قبل النهائي، التي كانت مقررة مساء أمس، بين يوفنتوس وضيفه ميلان، لأجل غير مسمى أيضاً.

وكانت السلطات قد اتخذت قرار تأجيل مباراة يوفنتوس وميلان، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وقال رئيس بلدية تورينو، كلاوديو بالومبا، التي كان من المفترض أن تقام بها مباراة يوفنتوس وميلان، إنه «كان من الصعب ضمان عدم حضور مشجعين قادمين من المناطق التي سجلت إصابات بفيروس (كورونا) في إيطاليا، وبالتالي تقرر تأجيل المباراة بعد محادثات مع وزارات الرياضة والصحة والداخلية».

وتشهد كرة القدم الإيطالية اضطراباً، في ظل تأجيل العديد من المباريات، من بينها مباريات في دوري الدرجة الأولى إلى جانب مباراتَي الكأس. وتبدو الأمور معقدة بشأن مواعيد المباريات المؤجلة، في ظل ازدحام جدول المنافسات المحلية والأوروبية، والحاجة إلى ختام الموسم قبل موعد كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي تنطلق في يونيو.

دوري أبطال أوروبا

أعلن وزير الصحة الإسباني، سالفادور إليا، أن مباراة فالنسيا وضيفه أتالانتا الإيطالي، في إياب الدور ثُمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، المقررة الثلاثاء المقبل، ستقام من دون جمهور، بسبب مخاوف من فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد الوزير، في تصريح لوسائل الإعلام، أن «قرار السلطات أن هذه المسابقات يجب أن تقام من دون جمهور، كون إيطاليا، خصوصاً شمالها، هي البلد الأكثر تضرراً من الفيروس في أوروبا»، مشيراً إلى أن «مباراة خيتافي الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، المقررة في 19 من الشهر ذاته، في إياب ثُمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، ستقام من دون جمهور أيضاً».

وتقام مباراة الذهاب، بين إنتر ميلان وخيتافي، بميلانو في 12 مارس الجاري.