الامارات | 12 فريقاً تتنافس في بطولة عجمان للدوائر الحكومية

شكرا لقرائتكم خبر عن 12 فريقاً تتنافس في بطولة عجمان للدوائر الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، يوم الأحد المقبل، منافسات النسخة الثانية من بطولة عجمان للدوائر الحكومية والمؤسسات لكرة القدم 2020، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، بمباراة بين فريقي دائرة البلدية والتخطيط ودائرة التنمية الاقتصادية، على ملعب كواترو الرياضي في عجمان، وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

جاء الكشف عن تفاصيل البطولة، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في فندق عجمان سراي، بحضور مدير عام الموارد البشرية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، راشد السويدي، الذي أكد أنه «تهدف البطولة إلى تحفيز الموظفين على ممارسة الأنشطة الرياضية، من خلال المنافسات الرياضية، وتعزيز روح التعاون والتواصل والمنافسة بين الدوائر الحكومية والمؤسسات في عجمان، بالإضافة إلى ترسيخ المشاركة المجتمعية ونشر الوعي والثقافة الرياضية لدى كل الفئات، ونشر روح المودة والإخاء والسمات الإيجابية بين موظفي حكومة عجمان».

من جانبه، أكد نائب رئيس اللجنة المنظمة، أحمد الرئيسي، اكتمال كل الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالبطولة، مشيداً بكل الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة واللجان الفرعية، خلال الأشهر الماضية.

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من جهة أخرى، أعرب المدير التنفيذي للشؤون الحكومية في مجموعة الفطيم، الراعي الرسمي للبطولة، يوسف الرئيسي، عن سعادته للمشاركة في هذا الحدث الرياضي، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن مفاجآت للجمهور في المباراة النهائية.

وتم خلال المؤتمر الصحافي إجراء مراسم القرعة، حيث يشارك في البطولة 12 فريقاً، تم تقسيمها على ثلاث مجموعات، تضم المجموعة الأولى كلاً من: دائرة البلدية والتخطيط، ودائرة التنمية الاقتصادية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ودائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فيما تضم المجموعة الثانية: القيادة العامة لشرطة عجمان، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وإيمز قروب، ودائرة المالية، وتضم المجموعة الرابعة: الدفاع المدني، ومصرف عجمان، وجامعة عجمان، وهيئة النقل.