الامارات | مورينيو للمطالبين بباروت: لا يعرفون شكله

شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو للمطالبين بباروت: لا يعرفون شكله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب توتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو: «إن بعض جماهير النادي الإنجليزي يطالبون بمنح المهاجم الإيرلندي تروي باروت فرصة أكبر، الجماهير لا تعرف شكل المهاجم الشاب».

ويواجه مورينيو ضغوطاً إضافية للدفع بباروت، في ظل غياب المهاجمين الأساسيين هاري كاين، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين بسبب الاصابة.

وكان باروت (18 عاماً) هدافاً مميزاً في فرق الفئات العمرية وحمل ألوان منتخب جمهورية إيرلندا في مباراة واحدة، لكنه لم يخض بعد مباراة كاملة على مستوى الكبار مع ناديه.

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وكرر مورينيو أن «باروت ليس جاهزاً بعد للحلول بدلاً من كاين وسون، نحن في عالم حيث هناك كثير من الناس لا يعرفون ما إذا كان شعر تروي طويلاً أو قصيراً».

وتابع: «أو أشقر أو داكن. لا يعرفون ذلك، ويقولون: تروي، تروي، تروي، تروي، يجب أن يلعب». وأضاف: «كان هناك شخص ورائي ذاك اليوم على دكة البدلاء: ادفع بتروي، ادفع بتروي. لا أعتقد أنه يعرف تروي».

ودفع مورينيو بباروت في الدقائق الأخيرة من الخسارة ضد ولفرهامبتون 2-3 في الدوري.

وأُرسل اللاعب الشاب، الإثنين الماضي، لخوض مباراة مع فريق تحت 23 عاماً، في رسالة واضحة لاظهار قدراته المتميزة مقارنة ببقية زملائه. وقال مورينيو إنه سعيد لمجهوده خلال 45 دقيقة من المباراة: «قلت له قبل المباراة، كل مرة تلعب مع شبان من عمرك، يجب أن تظهر لزملائك سبب تميزك عنهم».