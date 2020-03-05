الامارات | الشارقة يرغب في فك العقدة.. وحتا يخشى الخسارة 12

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يرغب في فك العقدة.. وحتا يخشى الخسارة 12 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الشارقة، عند الساعة 20:15 من مساء اليوم على ملعبه في منطقة سمنان، مواجهة مهمة أمام ضيفه حتا، ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، إذ يتطلع الفريقان للفوز وحصد النقاط الثلاث، لاسيما الشارقة صاحب الأرض والجمهور الذي ينشد التخلص من عقدة حتا والفوز عليه، ورفع رصيده إلى 34 نقطة، والاقتراب أكثر من قمة الدوري التي يحتلها شباب الأهلي، علماً بأن مباراة الفريقين في الدور الأول انتهت بالتعادل 2-2، وكان حتا الأقرب للفوز لكن الشارقة تمكن من تسجيل هدفي التعادل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، كما انتهى آخر لقاء جمع الفريقين في كأس الخليج العربي بفوز حتا بهدف دون رد. ويخوض الشارقة مباراة اليوم بروح معنوية عالية، بعدما فاز في الجولة الماضية على الوصل بهدفين مقابل هدف، مستعيداً بذلك بقوة نغمة الانتصارات في الدوري.

ويعول الشارقة على قوته الهجومية ممثلة في الثنائي المحترف البرازيلي كايو لوكاس، وريان مينديز بجانب إيغور كورنادو في حال دفع به المدرب عبدالعزيز العنبري منذ البداية في الشوط الأول، إلى جانب المهاجم الصاعد محمد خلفان، فيما يتحسب حتا لعدم تلقي الخسارة رقم 12 خلال الموسم الحالي في مسابقة الدوري، ويحتل المركز 12 برصيد 12 نقطة فقط، ويسعى بقوة لإحداث مفاجأة والتفوق على الشارقة والابتعاد عن قاع الدوري، إذ لعب الفريق 17 مباراة فاز في ثلاث وتعادل في مثلها وخسر في 11 مباراة.

من جانبه، وصف مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري مباراة حتا بالصعبة، مؤكداً أن المباراة لن تكون سهلة بالنسبة لفريقه، قياساً بالمواجهات السابقة التي جمعت بينهما خلال الموسم الحالي، لافتاً إلى أنه يأمل أن تكون عودة إيغور إضافة قوية للفريق.

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