الامارات | سيناريو الدور الأول يغازل الوصل أمام الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريو الدور الأول يغازل الوصل أمام الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل الوصل أن يكرر سيناريو الدور الأول، عندما يواجه الظفرة عند الساعة 8:15 من مساء اليوم، على استاد الوصل في زعبيل، في الجولة الـ18 من دوري الخليج العربي، إذ شهدت مباراة الذهاب على أرض الظفرة تحقيق «الإمبراطور» أول فوز له بالدوري، بعدما تغلب على صاحب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبدأ الوصل الدور الثاني بشكل سلبي، بعدما تعادل مع النصر دون أهداف، وخسر أمام العين بخمسة أهداف دون رد، وتعادل مع عجمان بهدف لكل منهما، قبل أن يخسر أمام الشارقة بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، وهو سيناريو مشابه لمباريات الوصل في الدور الأول، عندما بدأ المسابقة بالتعادل مع النصر دون أهداف، وخسر ثلاث مباريات متتالية أمام العين بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعجمان بهدف دون رد، والشارقة بخمسة أهداف مقابل هدف، قبل أن يحقق أول انتصار له في المسابقة على حساب الظفرة، وهو ما يتمنى الجهاز الفني تكراره في الدور الثاني.

ورغم أن الوصل أنهى الدور الأول من الدوري بطريقة رائعة، بفوزه في ثلاث مباريات على خورفكان وبني ياس واتحاد كلباء، فإن الفريق عاد إلى النتائج السلبية، إذ كان آخر انتصار حققه في 23 يناير الماضي على اتحاد كلباء، بينما خسر أمام العين في ربع نهائي كأس رئيس الدولة بستة أهداف مقابل خمسة، إلى جانب المباريات الأربع التي خاضها في الدور الثاني بالدوري، والتي لم يحقق فيها أي فوز.

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ويواجه المدرب الروماني لورينت ريجيكامب صعوبات كبيرة، خصوصاً أن الوصل سيفتقد خدمات المدافع البرازيلي لوكاس غالفاو، بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الفريق أمام الشارقة، كما يغيب علي صالح لحصوله على البطاقة الحمراء في المباراة نفسها، بينما سيغيب بنسبة كبيرة البرازيلي ويلتون سواريز عن المباراة بداعي الإصابة.

ويسعى الوصل إلى تعديل وضعه في لائحة ترتيب الدوري، خصوصاً أن الفريق ودع جميع البطولات بالموسم الحالي، وبات أقصى طموحاته هو احتلال مركز متقدم في الدوري، إذ يمتلك 23 نقطة في المركز الثامن، وحظوظه قائمة في المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا على أقصى تقدير.

في المقابل، يخوض الظفرة المباراة بمعنويات مرتفعة، خصوصاً أن الفريق يعيش أفضل فتراته في الوقت الحالي، بعدما تأهل لنصف نهائي كأس رئيس الدولة بفوزه على الجزيرة، بينما تقدم الظفرة إلى المركز السادس متساوياً مع الوحدة بالرصيد نفسه 29 نقطة لكل منهما، بعدما تحسنت نتائج الفريق الذي بدأ مرحلة الإياب بالخسارة أمام الجزيرة ثم بني ياس، قبل أن يعدل وضعه بالفوز على النصر، ثم عجمان في آخر جولتين.

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