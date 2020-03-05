الامارات | ثلاثي العين الأفضل في جوائز فبراير

شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي العين الأفضل في جوائز فبراير والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر فريق العين على الجوائز الشهرية للأفضل في دوري الخليج العربي، إذ حصد الثلاثي: المدرب بيدرو إيمانويل، وصانع الألعاب بندر الأحبابي، وحارس المرمى خالد عيسى، جوائز فبراير.
وقالت رابطة المحترفين، في بيان صحافي أمس، إن الأحبابي حسم لقب أفضل لاعب بـ40% من الأصوات.
في المقابل، تفوق حارس العين خالد عيسى على حارس الظفرة خالد السناني، ليفوز بجائزة الأفضل لحراس المرمى. وفي فئة المدربين، ذهبت الجائزة إلى المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل.
وستسلم الرابطة الفائزين جوائزهم، قبل بداية مباريات الجولة 18، التي تنطلق اليوم.
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