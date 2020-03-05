شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة التونسي: تأمين الزمالك مسئوليتنا وأحداث مباراة الأهلي والترجي لن تتكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد أحمد قعلول، وزير الشباب والرياضة، أن هناك تأمين شديد من قبل الأمن التونسي على بعثة نادي الزمالك وجماهيره قبل وبعد لقاء الزمالك والترجي التونسي.

وقال قعلول في تصريحات تليفزيوينية : "الهجوم الذي تعرض له جماهير الأهلي وبعثة الفريق خلال نهائي بطولة إفريقيا النسخة قبل الماضية لن يتكرر مرة أخرى"

وتابع: "هناك تامينات قوية وتلك الأحداث لن تتكرر ومستعدون بكامل جاهزيتنا".

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