وزير الرياضة التونسي: تأمين الزمالك مسئوليتنا وأحداث مباراة الأهلي والترجي لن تتكرر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد أحمد قعلول، وزير الشباب والرياضة، أن هناك تأمين شديد من قبل الأمن التونسي على بعثة نادي الزمالك وجماهيره قبل وبعد لقاء الزمالك والترجي التونسي.
وقال قعلول في تصريحات تليفزيوينية : "الهجوم الذي تعرض له جماهير الأهلي وبعثة الفريق خلال نهائي بطولة إفريقيا النسخة قبل الماضية لن يتكرر مرة أخرى"
وتابع: "هناك تامينات قوية وتلك الأحداث لن تتكرر ومستعدون بكامل جاهزيتنا".
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تدريباته غدا في تونس على فترتين، الأولى ستكون على ملعب رادس الفرعي في الواحدة ظهرا بينما الثانية على الملعب الرئيسي لرادس في التاسعة والنصف مساء.
وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية مع معاونيه قبل بداية المران بملعب رادس الفرعي، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها الجمعة في ستاد رادس بالعاصمة التونسية ضمن اياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا ، حيث فاز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف في الذهاب بالقاهرة الجمعة الماضية.
كان الزمالك قد خاض تدريبه الأول في تونس اليوم استعدادا لمواجهة الترجي على استاد رادس في التاسعة مساء بعد غدٍ الجمعة في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، علما بأنه كان قد فاز في لقاء الذهاب 3 - 1 باستاد القاهرة الدولي والذي أقيم الجمعة الماضي.
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